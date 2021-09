Gouden paralympiërs geridderd

Alle Nederlandse goudenmedaillewinnaars van de Paralympische Spelen die deze plak voor het eerst hebben behaald, zijn dinsdag in Den Haag geridderd. Na de huldiging werden de sporters op Paleis Noordeinde ontvangen door koning Willem-Alexander en prinses Margriet. Sporters die eerder zijn geridderd, kregen een Chapeaubeeldje. Kelly van Zon en Jennette Jansen, die ook het beeldje al hadden, zijn bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (van Sport) deelde de lintjes en beeldjes uit. Demissionair premier Rutte sprak de sporters toe: ‘Wat hebben jullie gescoord. De gouden medailles glinsteren me hier tegemoet.’ <