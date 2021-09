Een Louis in volledige zen-stand is ook weer niet de bedoeling

Toen Louis van Gaal de afgelopen dagen met een ontspannen glimlach de duels van Oranje analyseerde, vroeg ik me af of Ted van Leeuwen meekeek. De technisch directeur van NEC was vijfentwintig jaar geleden redacteur van weekblad Voetbal International en botste snoeihard met de trainer. ‘Ben jij nou zo dom, of ben ik nou zo slim?!’, vroeg Van Gaal halverwege een tenenkrommende persconferentie van Ajax. Voordat Van Leeuwen serieus kon antwoorden, was het persmoment voorbij.

Naar aanleiding van het incident stuurde een journalistencollectief een brief naar Van Gaal met het verzoek omgangsvormen te blijven respecteren. Veel helpen deed het niet: als jonge en succesvolle coach beschouwde hij de pers als een vijand die met zijn sensatiezucht het..