Het Formule 1-circus opgeknipt in 25 uitlegstukjes om dit raceweekend in Zandvoort te begrijpen

Ruim drie decennia bleef de Formule 1 weg uit Zandvoort. Sinds die laatste race in 1985 is er veel veranderd in de koningsklasse van de autosport. Wat moet je weten om het te begrijpen?

1 Vrije trainingen (vrijdag en zaterdag)

Vrije trainingen zijn oefentijd. Elk raceweekeinde telt drie trainingen van een uur. Twee op vrijdag en een op zaterdagochtend. Teams en coureurs kunnen dan experimenteren met de afstelling van de auto. Het is ook een van de weinige momenten waarin Max Verstappen vrijuit kan trainen met zijn auto. Dit jaar heeft hij in totaal 66 oefenuren. Vanwege kostenbesparingen is de testtijd in de Formule 1 de afgelopen jaren sterk ingeperkt, waardoor teams steeds meer zijn gaan investeren in realistische simulatoren. Aan de tijden van een vrije training valt weinig af te leiden als het gaat om de pikorde, omdat niemand precies weet wat een team test of hoeveel benzine er in de auto zit.

4 SetupAfstelling van de a..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .