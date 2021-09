Rolstoelbasketbalsters overwinnen trauma

Amsterdam

Tien jaar werkte bondscoach Gertjan van der Linden aan het succes van het Nederlandse rolstoelbasketbalteam. Hij haalde de vrouwen naar Papendal, liet ze 24 uur per week trainen, zocht onderdak voor zijn ‘rollers’ en begeleidde ze meer dan professioneel.

Van der Linden, zelf ‘s werelds beste rolstoelbasketballer van de vorige eeuw, bracht zijn enthousiasme en spelinzicht over op speelsters als Mariska Beijer en Bo Kramer. Hij werd met het team wereldkampioen in 2018, heerste over Europa – maar het paralympische goud, het doel van de hele, financieel veeleisende operatie, bleef bij twee edities van de Spelen buiten bereik. In 2012 in Londen eindigde Nederland als derde. Vier jaar later in Rio was er opnieuw he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .