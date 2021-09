Wat minder paralympische klassen mag ook

Er zijn veel vragen over de zee aan subklassen waarin paralympiërs uitkomen. Het werk van de classificeerders is echter zeker geen amateurwerk.

Fleur Jong (l.) en Marlène van Gansewinkel bij het verspringen tijdens de Paralympische Spelen van Tokio. Jong in de categorie T62 (twee blades), Van Gansewinkel in T64 (één blade).

Amsterdam

De Nederlandse atleten Fleur Jong en Marlène van Gansewinkel gaan vandaag in het Olympische Stadion van Tokio sprinten om het paralympische goud op de 100 meter. Jong, wereldrecordhoudster, heeft twee blades en loopt in de T62-categorie: dubbele amputatie onder de knie. Teamgenoot Van Gansewinkel is een T64’er, een enkelzijdige amputatie onder de knie.

veel medailles

De 100 meter op de atletiekbaan heeft bij de vrouwen qua handicap dertien categorieën. Bij de mannen zijn er liefst zestien gouden medailles beschikbaar. Wie het reglement voor de T-klassen (die staat voor Track) erbij neemt, komt aan 26 klassen in totaal. Het zou, mannen en vrouwen gecombineerd, to..

