Tokio

De handbiker Mitch Valize bleef woensdag in een spannende rit de Fransman Loïc Vergnaud net voor en won goud. Tim de Vries pakte brons in dezelfde race. Handbiker Jennette Jansen won goud in de wegrace. Het is haar tiende paralympische medaille tijdens haar zevende Spelen. Jetze Plat, ook handbiker, won goud in de wegwedstrijd, nadat hij ook al de tijdrit en de triatlon had gewonnen. Tijdens de race regende het onophoudelijk. ‘Dit was mijn zwaarste wedstrijd ooit’, zei hij achteraf. Zwemmer Rogier Dorsman won de honderd meter schoolslag in de klasse waarin zwemmers blind of zeer slechtziend zijn. De Nederlandse rolstoeltennissers Sam Schröder en Niels Vink wonnen een gouden medaille bij de quads. Zwemmer Bas Tak..

