Ron Visschers volgt de Paralympics nauwgezet: ‘Ik moest echt leren slaan vanuit mijn rolstoel’

Het Nederlands paralympisch tafeltennisteam voor dames bereikte woensdag tijdens de Paralympische Spelen in Tokio de eindstrijd. De verrichtingen van de ploeg werden gevolgd door Waddinxvener Ron Visschers, die zelf tafeltennis in een rolstoel speelt.

Ron Visschers is fervent tafeltennisliefhebber. Hij heeft een spierziekte en speelt zelf ook, bij GTV Vriendenschaar in Gouda.

Waddinxveen

Op de bovenste rij van de boekenkast in zijn appartement heeft de 47-jarige Visschers twee prachtboeken staan die hij met een zekere flair laat zien. Het ene boek, Overwinnen, Overleven, gaat over het turbulente tafeltennisleven van voormalig topspeelster Bettine Vriesekoop. Het andere verhaal heet Kracht en Kwetsbaarheid en wordt verteld door Esther Vergeer, die de successen in het rolstoeltennis aaneenreeg en als chef de mission in Tokio fungeert.

Terwijl Visschers via een livestream op zijn computer met veel aandacht vaststelt dat de Nederlandse tafeltennisspeelsters Kelly van Zon en Frederique van Hoof prima starten met het dubbelspel tegen de Russinnen Viktoria Safonova en Rajsa Tsjebanika, geeft hij een toelichting op zij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .