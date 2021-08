Tokio

Tafeltennisster Kelly van Zon won zondag voor de derde keer op rij goud op de Paralympische Spelen. ‘Ik heb het geflikt’, zei Van Zon, die op de Paralympische Spelen van 2008 in Beijing brons veroverde. Dressuurruiter Sanne Voets veroverde met haar paard goud in de kür op muziek en goud op de individuele dressuurtest. De 34-jarige amazone is regerend Europees, wereld- en paralympisch kampioen in haar klasse. Zwemmer Rogier Dorsman veroverde ook goud. Hij was de snelste op de 200 meter wisselslag en verbeterde zijn wereldrecord. De debutant op de Paralympische Spelen, die een visuele beperking heeft, veroverde eerder goud op de 400 meter vrije slag. Ruiter Frank Hosmar won zilver in de kür op muziek en brons op d..

