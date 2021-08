De Franse steraanvaller Kylian Mbappé staat voor een interessante overgang naar Real Madrid. De topclub wil 180 miljoen voor de voetballer betalen, nadat Mbappés werkgever Paris Saint-Germain eerder een bod van 160 miljoen ‘resoluut afwees.’ Opmerkelijk, want de 22-jarige Mbappé heeft nog maar een contract voor een jaar. Maar PSG koestert de aanwezigheid van zijn vedette, die tot de beste spelers ter wereld wordt gerekend.

Barcelona-coach Ronald Koeman sprak zijn afgrijzen uit over het torenhoge bedrag. Hij noemde de 180 miljoen ‘onverantwoord in een tijd waarin mensen door corona in economische crisis verkeren’. Dat het bedrag zelfs Koeman te ver gaat, wil wat zeggen. Hij werd zelf jarenlang scheef aangekeken op een afkoopsom van zes mil..