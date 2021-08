De Paralympische Spelen kennen tal van categorieën. Is het nog eerlijk?

De volger van de Paralympische Spelen in Tokio went langzaam aan het gebruik van codes om de categorieën aan te duiden. T64, F28, het hadden net zo goed gevechtsvliegtuigen kunnen zijn. Welke categorieën zijn er te onderscheiden? Hoe worden de sporters op een eerlijke manier bij elkaar ingedeeld?

Levi Vloet (links) in juni tijdens de 100 m T64 voor mannen tijdens de Europese Kampioenschappen para-atletiek in Polen.

Tokio

Omdat de mens nu eenmaal vol goede bedoelingen zit maar altijd geneigd is tot enig kwaad, werd Fernando Martin Vicente acht jaar terug op een boete van 5400 euro getrakteerd door het Internationaal Paralympisch Comité. De voorzitter van de federatie voor verstandelijk gehandicapte sporters nam het in 2000 niet zo nauw met het aannemen van spelers voor het basketbalteam dat naar Sydney afreisde. Waar een grondig lichamelijk en psychologisch onderzoek op zijn plaats was geweest, nam Martin Vicente de aandoening van de sporters voor kennisgeving aan. Per saldo, zo toonde uitgebreid onderzoek aan, waren slechts twee van de twaalf Spaanse basketballers daadwerkelijk verstandelijk gehandicapt.

Spanje won het goud in Australië door Rusland

