Dressuurruiter Van der Horst pakt brons

Dressuurruiter Rixt van der Horst heeft op de Paralympische Spelen opnieuw een bronzen plak veroverd. Ze deed dat met de merrie Findsley N.O.P., waarmee ze in juni al de nationale titel veroverde. Haar score werd met ruim 75 procent gewaardeerd. Vijf jaar geleden pakte Van der Horst twee bronzen plakken en n zilveren. Toen deed ze dat met merrie Caraat.

Baanwielrenster Caroline Groot (23) won een bronzen medaille op de 500 meter tijdrit in de klasse C4-5. Zilver was er voor baanwielrenster Alyda Norbruis op de 500 meter tijdrit in de klasse C1-3.

De rolstoelbasketbalsters herstelden zich van de verrassende nederlaag donderdag tegen China (38-45) met een monsterzege op Algerije van 109-18. Mariska Beijer onderscheidde zich met 33 punten. <