TeamNL veilig in handen van een rolstoelkampioen

Ze is optimistisch en wars van medelijden. Dat was al zo tijdens haar tenniscarrière, maar ook toen ze herstelde van borstkanker. ‘Ik ben genezen en klaar, fit en gezond.’ Nu voert chef de mission Esther Vergeer (40) in Tokio 73 sporters aan.

Tokio

De hand van Esther Vergeer is meer dan stevig. Wie haar in de actieve jaren van het rolstoeltennis ter verwelkoming de hand drukte, was meteen onder de indruk. Het was een hand als een bankschroef, getraind door het rijden in de stoel en het vasthouden van het tennisracket.

Die hand is nog altijd stevig, erkende haar gedroomde opvolger, Diede de Groot deze week vanuit Japan. En in het paralympische dorp en de omringende stadions van Tokio is de hand van Vergeer ook weer stevig, maar dan in een andere betekenis van het woord. Het is de pittige, secure hand van de organisator en soms ook de zachte van de verbinder.

Vergeer (40) is van het gestructureerd zijn. Zij wil alles tot in detail op orde hebben. Het is haar grote kwaliteit: niets..

