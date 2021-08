De US Open is het meest onvoorspelbare Grand Slam-toernooi

De laatste vijftien jaar wonnen vooral Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer de Grand Slams, de vier grootste tennistoernooien. De US Open - de laatste Slam van dit jaar - is een uitzondering op die regel. Maandag start het toernooi in New York, met vele afwezigen.

Het  Arthur Ashe Stadium in New York.

Djokovic (34), de nummer één van de wereld, gaat op Flushing Meadows op jacht naar zijn 21e Grand Slam-titel, wat een record zou betekenen. Op dit moment staat de Serviër met twintig titels nog naast Nadal en Federer. Een ultieme bekroning op zijn indrukwekkende carrière lonkt dus. Bovendien heeft Djokovic bij winst van de US Open alle vier de Grand Slams van dit jaar gewonnen. Dat lukte in het verleden slechts twee tennissers: Don Budge (1938) en Rod Laver (1962, 1969). Djokovic is - zeker door de afwezigheid van Nadal (35) en Federer (40) - de grote favoriet. Toch mag de Serviër zich niet te vroeg rijk rekenen. Want meer dan de andere Slams - de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon - kende de US Open de laatste jaren h..

