Diede de Groot is topfavoriet in rolstoeltennis en gaat voor de zogenaamde Golden Slam

naam Diede de Groot (24)

woonplaats Oudewater

sport tennis

Als de 24-jarige Diede de Groot erin slaagt in Tokio de gouden medaille te winnen en in september ook de US Open op haar naam te schrijven, treedt ze in de voetsporen van een Duitse grootheid. Steffi Graf, die bekend stond als Fräulein Forehand, is in de rijke tennishistorie de enige speelster die de Golden Slam won. In het jaar 1988 om precies te zijn, toen Nederland een ongekend succesvolle sportzomer kende. Terwijl het nationale voetbalelftal in West-Duitsland Europees kampioen werd, legden heel wat olympische sporters in Seoul beslag op een medaille.

arbeidsethos

Ook de meest recente editie van de Spelen verliep..

