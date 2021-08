Keizer Naruhito van Japan heeft dinsdag de Paralympics in Tokio officieel geopend. Dat gebeurde ongeveer twee weken na de sluiting van de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad. Achter de vlaggendragers Fleur Jong en Jetze Plat was Nederland met een groep van ongeveer dertig personen aanwezig, onder wie atleten en stafleden. Esther Vergeer is de chef de mission van TeamNL. Oranje neemt met 73 atleten deel aan het evenement, dat tien dagen duurt. <