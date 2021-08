Zwemmen medicijn voor blinde Rogier Dorsman

In de nacht van woensdag op donderdag gaat het paralympisch zwemtoernooi van start. Een van de Nederlandse deelnemers is Rogier Dorsman uit Heerjansdam. Hij is zo goed als blind maar geniet met volle teugen van de zwemsport en gaat voor goud.

Tokio

De Kerst van 2012 was dichtbij, toen de destijds pas 13-jarige Dorsman een spooknacht van jewelste doormaakte. De jongen die de wereld de avond ervoor nog volop had zien glinsteren, verloor in één klap 90 procent van zijn gezichtsvermogen. Onderzoek in het vermaarde Rotterdamse oogziekenhuis toonde aan dat Dorsman was getroffen door de erfelijke oogziekte choroideremie. De prognose, zo vertelden artsen hem in alle eerlijkheid, was allesbehalve gunstig.

De doktoren kregen gelijk: het zicht van Dorsman nam met de dag af en beperkt zich anno 2021 tot twee magere procentjes. Het neemt niet weg dat de paralympiër met een alleszins goede zich bij de startblokken zal melden in Tokio. Tegenslagen, zo leerde Dorsman zichzelf aan, zijn er nu e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .