Fictief is wielerronde Vuelta ook reuzespannend

Spanning genoeg in de Ronde van Spanje, die momenteel wordt verreden. Maar in romanvorm overstijgt de koers de geitenpaadjes en spectaculaire afdalingen van de 76e Vuelta.

Amersfoort

Zijn in het echt Primoz Roglic en Egan Bernal de grote kanshebbers, in de fictieve versie gaat het om de eeneiige tweeling Marco en Miguel Muñoz. De Mexicaanse broers rijden voor La Tiendo de Salud, een bedrijf dat peperdure gezondheidsproducten verkoopt. De vurige Marco is de klimmer en flegmatieke Miguel de geboren ronderenner. Hij heeft eerder dat jaar de Giro d’Italia en de Tour de France gewonnen en staat op het punt iets te doen dat niemand voor hem ooit deed: de drie grote ronden winnen binnen één seizoen en zo de roze, gele en rode trui over elkaar aantrekken.

De broers helpen elkaar, maar verschillen toch. De almachtige ploegeigenaar Pablo E. in Vera Cruz heeft bepaald dat de uitzonderlijk goede Esma Mesaguer als eerste..

