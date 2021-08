Gerd Müller (1945-2021) Eindeloos scoren

Het is een van de beroemdste zinnen in de geschiedenis van de Nederlandse commentatoren, qua sport. ‘Zijn we er toch ingetuind.’ Uitgesproken door Herman Kuiphof op 7 juli 1974, tijdens de WK-finale West-Duitsland - Nederland. De ‘tuinman’ is Gerd Müller, een van de beste spitsen in de historie, maker van de fatale 2-1 in München.

De Oranje Machine overrompelt in 1974 de wereld met totaalvoetbal en staat in de finale al na één minuut op voorsprong. Eerst valt de 1-1, ook uit een strafschop. Dan, nog voor rust, maakt Müller het doelpunt van zijn leven. Bonhof fladdert te gemakkelijk langs Haan en zet laag voor vanaf rechts. Müller neemt de bal een beetje apart aan, want die springt wat terug. Dan draait hij zijn lichaam, zijn kont vo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .