Ajax was jarenlang ongenaakbaar in eigen land, maar PSV lijkt dit jaar een waardig uitdager

Amersfoort

Excuus aan alle Ajax-fans, maar objectief beschouwd was de 4-0 overwinning van PSV in de Johan Cruijff-schaal een buitengewoon welkom resultaat. Ajax heerste de voorbije jaren in de eredivisie en liet de concurrentie in een zekere gelatenheid achter. De succescoach Erik ten Hag boetseerde vakkundig aan het veldspel van zijn ploeg en smeedde een gezelschap dat van eenzame klasse was. Toen Ajax vorig seizoen met 0-13 bij VVV-Venlo won, vroegen liefhebbers zich af massaal af of het zo zoetjes aan niet uit de hand liep met de krachtsverschillen.

Waar Ajax in Europees verband nog weleens tegen een flater aanliep de voorbije twee jaren, ontpopte het team zich op vaderlandse bodem tot heuse navolger van Bayern München. In de Bundesliga..

