Messi’s vertrek bij Barcelona is een drama om loyaliteit, historie en geld

Barcelona

Zelden was er zoveel drama rond een voetbaltransfer. De Argentijnse ster Lionel Messi (34) verlaat FC Barcelona. Binnenkort reist hij naar verluidt naar Parijs voor de medische keuring bij Paris Saint-Germain (PSG), dat mogelijk zijn nieuwe club wordt.

Dit weekend zagen we Messi huilen. ‘Ik heb mijn best gedaan om te blijven’, vertelde hij. Met zijn gezin wilde hij in Barcelona blijven. Vorige maand leek dat nog te lukken: er waren vruchtbare onderhandelingen over een nieuw contract – het oude liep af op 30 juni en sindsdien is Messi formeel clubloos. Vorige week maakte het financieel noodlijdende Barcelona bekend de vedette toch niet te kunnen betalen.

Messi moet dus weg. Omdat zijn contact verlopen is, houdt Barcelona er ook nog..

