Sifan Hassan schrijft geschiedenisop de Olympische Spelen in Tokio

Ze was die ochtend nog gevallen, op maandag, Sifan Hassan (28), in de slotronde van de series van de 1500 meter op de Olympische Spelen in Tokio. Gestruikeld over een voorganger die viel. Maar ze krabbelde op, versnelde, liep het gat dicht en eindigde als eerste.

Twaalf uur later won ze goud op de 5000 meter, in 14.36,79, voor Nederland.

Op woensdag plaatste de geboren Ethiopische zich voor de finale op de 1500 meter, in 4.00,23. Die finale was vrijdag. In de race kon ze de koppositie net niet lang genoeg vasthouden, maar moest zich tevreden stellen met de bronzen plak. Vanmiddag gaat ze ook nog voor goud op de 10.000 meter. Zowel op de 1500 meter als op de 10.000 meter is ze wereldkampioen.

Het is een unicum dat een atleet gaat voor zowel de 1500 als de 5000 als de 10.000 meter. Maar Hassan doet het. Omdat ze niet kan kiezen, zegt ze. ‘De ene dag 1500 meter, de andere dag 10.000 meter – allebei vind ik ze echt fantastisch.’

Het was de vierde keer dat een Nederlandse atleet goud won op de Olympische Spelen. Fanny Blankers-Koen deed dat in 1948 in Londen (op de 100 meter, de 200 meter, de 80 meter horden en de 4×100 meter estafette), Ria Stalman in 1984 in Los Angeles (bij het discuswerpen) en Ellen van Langen in 1992 in Barcelona (op de 800 meter).

Er was een hoop gedoe rondom Sifan Hassan deze week. Eigenlijk vooral om de manier waarop ze werd benaderd. Maar dat was ruis. Het ging alleen maar om Hassan, en om wat ze in Tokio voor ongelooflijke prestatie neerzette. ◀