Martin Jol: ‘Er staat nergens in de Bijbel dat ik geen mooi huis mag hebben, zolang ik maar gedeeld heb’

Na een reis door het internationale topvoetbal is Martin Jol (65) terug in ‘zijn’ Den Haag. Hij probeert eigenaar te worden van zijn eerste profclub ADO. Het geloof dat hij een geliefd kind van God is, blijft hij omarmen. En steevast stemt hij SGP.

In de woonkamer van zijn villa hangen tientallen schilderijen: werken van de Haagse School, moderne kunst en vergeten meesters. Martin Jol kruist zijn armen en komt met een overdenking. ‘Bijna niets is wat het lijkt, dat is me wel duidelijk geworden in het leven. Of het nou om profvoetbal gaat, of om heel gewone zaken.’

Biografie

Als profvoetballer speelde Martin Jol tussen 1973 en 1989 bij FC Den Haag, Bayern München, FC Twente, West Bromwich Albion, Coventry City en ten slotte weer bij FC Den Haag.

Zijn trainersloopbaan begon bij de amateurs van Den Haag en Scheveningen. Daarna volgden (top)clubs in het betaalde voetbal: Roda JC, RKC Waalwijk, Tottenham Hotspur, Hamburger SV, Ajax, ..

