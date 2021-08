Oranjedames oogsten goud, zilver en brons

Emma Oosterwegel en Anouk Vetter hebben brons en zilver gewonnen op de zevenkamp in het olympisch stadion tijdens het atletiektoernooi van de Olympische Spelen in Tokio (foto boven). Shanne Braspennincx maakt het Oranjefeest compleet met de gouden medaille op het baan- wielrenonderdeel keirin (foto onder). De Nederlandse olympiërs hebben zich gehandhaafd als de nummer 10 van het medailleklassement. Het verrassende goud van Braspennincx en de prestaties op de zevenkamp waren niet genoeg om Italië of Frankrijk te passeren. Ook deze landen hebben in Tokio zeven gouden medailles veroverd en iets meer zilver dan TeamNL. Oranje kan naast de zeven olympische titels pronken met negen zilveren plakken en tien bronzen. Met het totaal van 26 medailles, al meer dan het record van Sydney 2000, is Nederland qua aantal ook tiende in die rangschikking. <