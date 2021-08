Teamsprinters bezorgen Nederland zesde gouden plak

2021-08-03 19:45:56 TOKIO - Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen, Roy van den Berg en Matthijs Buchli met hun gouden medialles na afloop van het baanwielrennen teamsprint in het Izu Velodrome op de Olympische Spelen in Tokio. ANP KOEN VAN WEEL (beeld anp / Koen van Weel)

Nederland trad in de finale tegen de Britten aan met het trio Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. In de kwalificatie trad Matthijs Büchli aan in de plaats van Hoogland.

De Nederlandse teamsprinters, de favoriet voor goud en drievoudig wereldkampioen, zijn al enige tijd een klasse apart. Begin vorig jaar zetten ze in Berlijn het wereldrecord op 41,225. De Britten pakten in 2008, 2012 en 2016 olympisch goud op de teamsprint.

‘Dit moet even bezinken’, jubelde Van den Berg vlak na de finale. ‘Het is echt bizar wat we hier hebben laten zien. Door corona hebben we zo lang alleen maar voor onszelf kunnen trainen. Maar wat we hier nu weer als team presteren. Ik ben zo trots op iedereen.’

Oranje veroverde tot en met dinsdag zes keer goud, zeven keer zilver en zeven keer brons. Daarmee heeft de Nederlandse ploeg de totale oogst van Rio 2016 inmiddels verbeterd. In het medailleklassement is dat goed voor de negende plaats.