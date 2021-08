Overlopen tijdens de Olympische Spelen is vrij normaal

Ook Tsjechië bood dinsdag de Wit-Russische atleet Kristina Tsimanoeskaja asiel aan. Daarmee lijkt een cirkel rond; in 1948 vroeg juist de Tsjechische coach van de gymnastische ploeg asiel aan tijdens de Olympische Spelen in Londen.

De Hongaarse Ervin Zador kreeg tijdens het waterpolo tegen de Russen in 1956 flinke klappen.

Tokio

Vandaag vliegt de 24-jarige hardloopster Kristina Tsimanoeskaja van Tokio naar Warschau. In de Poolse hoofdstad krijgt de Belarussische atleet asiel, zei de Poolse onderminister van Buitenlandse Zaken Marcin Przydacz. Waarschijnlijk is het International Olympisch Comité betrokken geweest bij de succesvolle vlucht van de Wit-Russische. Het IOC staat niet op goede voet met de Belarussische president Alexander Loekasjenko. Diens zoon Viktor werd niet erkend als hoofd van het nationale olympische comité in Wit-Rusland en hij mocht met pa ook niet afreizen naar Tokio, zogenaamd vanwege de coronaregels.

Tsimanoeskaja’s echtgenoot Arseni Zjdanevitsj besloot maandag uit voorzorg ook de benen te nemen uit Belarus. Hij stak de grens ..

