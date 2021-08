Belarussische atlete krijgt Pools visum na openlijke kritiek op de leiding van haar delegatie

Het Internationaal Olympisch Comité stelt een onderzoek in naar de mislukte poging van de delegatie van Belarus om atleet Kristina Tsimanoeskaja tegen haar zin op een vliegtuig naar huis te zetten. De sprinter weigerde aan boord te gaan uit vrees dat ze in eigen land zou worden gestraft voor haar kritiek op de leiding van de delegatie.

De Belarussische atlete Krystsina Tsimanouskaya is gezien in de Poolse ambassade in Tokio, na een poging om haar naar Belarus te sturen.

Tokio

Atleet Kristina Tsimanoeskaja meldde zich maandagochtend bij de Poolse ambassade in Tokio nadat Polen haar politiek asiel had aangeboden. Het land is de laatste tijd een toevluchtsoord geworden van critici van het regime van de Belarussische dictator Aleksandr Loekasjenko. Tsimanoeskaja’s echtgenoot, Arseni Zjdanevitsj, besloot maandag uit voorzorg ook de benen te nemen uit Belarus. Hij stak de grens over naar Oekraïne.

zware druk

IOC-woordvoerder Mark Adams zei dat het IOC het Belarussische Olympische Comité om opheldering heeft gevraagd over de gang van zaken om te bekijken of ‘er stappen moeten worden ondernomen’. Hij wilde niet vooruitlopen op mogelijke maatregelen tegen het land, zolang ‘we geen ..

