Hockeyvrouwen zingen en winnen

De spelers van het Nederlandse vrouwenhockeyteam zingen het Wilhelmus, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Duitsland op het olympisch hockeytoernooi in het Oi Hockey stadion op de Olympische Spelen van Tokio. Het was zaterdag de laatste groepswedstrijd van de Oranjevrouwen, die met 3-1 werd gewonnen van Duitsland. Vandaag is de kwartfinale, waarin de hockeyvrouwen het opnemen tegen de ploeg van Nieuw-Zeeland. Ook Duitsland gaat door naar de knock-outfase van het toernooi en treft daarin Argentinië. Als Nederland en Duitsland beide winnen, komen de buurlanden elkaar weer tegen in de halve finale, die komende woensdag is. Vrijdag is de finale. De Nederlandse vrouwen gelden als favoriet voor de olympische titel. <