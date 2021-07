Olympische gedachte op Scheveningse strand, mensen worden aangemoedigd tot meer sporten

Scheveningen

Rook, applaus en een ronkende introductie door Humberto Ton gaan vooraf aan de huldiging van enkele roeiers en wielrenners, die eremetaal wonnen in Tokio. Een paar honderd enthousiaste mensen eren onder andere Annemiek van Vleuten, Tom Dumoulin en Anna van der Breggen in het beachvolleybalstadion op het strand bij Scheveningen.

Onder het publiek zijn veel kinderen aanwezig en velen van hen hebben er waarschijnlijk al een lange dag op zitten op het Olympisch Festival rondom het stadion. Want dat festival biedt juist voor kinderen een prachtige gelegenheid voor een sportieve vakantiedag in het zand. De organisatie spreekt zelf over een thuisblijfevenement voor Nederlandser tijdens de Olympische spelen waar je sport kunt do..

