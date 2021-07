TeamNL schrijft geschiedenis in Tokio

Het was een record dat bijna een eeuw standhield. Op 11 augustus 1928, tijdens de Olympische Spelen in ons eigen Amsterdam, won de Nederlandse equipe in een etmaal zeven medailles, waaronder de legendarische gouden plak van bokser Bep van Klaveren. Maar dat record is nu uit de boeken en vervangen door 28 juli 2021. Liefst acht medailles werden er woensdag gewonnen.