Een plak én een aansprekend verhaal zijn geld waard

Hoewel de oogst tot dusver tegenvalt, liggen er nog genoeg medailles in het verschiet voor Nederlandse atleten. Wat brengt een plak eigenlijk op? En is alleen goud lucratief?

Tokio

Frank van den Wall Bake kucht even en leest dan vanaf papier voor welke premie de Nederlandse olympische sporters knokken in Tokio. ‘Het NOC/NSF maakt verschil tussen individuele sporten en teamsporten. Individuele sporters ontvangen 30.000 euro voor een gouden medaille, 22.500 voor zilver en 15.000 voor brons. Voor medailles van teams is een minimum van 11.000 euro bij goud afgesproken, terwijl zilver minimaal 8000 oplevert en brons ten minste 5000.’ Over de indirecte inkomsten kan hij niet zo concreet zijn.

Van den Wall Bake is met zijn sportmarketingbureau Trefpunt al sinds het einde van de jaren zeventig actief in de wonderlijke wereld van de sport. Als geen ander weet hij dat het een kunst is aansprekende sportprestaties adequaa..

