Het zit Team NL nog niet mee in Tokio, maar veel tijd om blunders te overpeinzen is er niet

Toestanden met corona-uitvallers. Annemiek van Vleuten die de concurrentie vergeet. De roemloze aftocht van Kiki Bertens. Teleurstellend spel van de hockeymannen. Marit Bouwmeester die moeizaam zeilt. Sanne Wevers die kansloos afzwaait. En last but not least natuurlijk Mathieu van der Poel, die een formidabele smakkerd maakt omdat een plank weggehaald blijkt.

Het zit Team NL bepaald nog niet mee in Tokio. Chef de mission Pieter van den Hoogeband heeft een gulle lach als handelsmerk, maar hoe staat het met de luim? Akkoord, VDH neemt medailleprognoses met een flinke bak zeezout. Maar zoals het nu gaat, is het verwachte aantal van 46 plakken ver weg.

Als topzwemmer met zeven olympische medailles gruwde VDH van bijgeloof en toeval. De zwembro..