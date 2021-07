De nieuwe Amerikaanse gouddelver

Nationaliteit: Amerikaans

Sport: Zwemmen

Zwemmer Caeleb Dressel is de grote favoriet bij het koningsnummer, de honderd meter vrije slag.

De Amerikaan kan in de voetsporen treden van beroemde landgenoten.

Tokio

Wie als zwemmer een medaille wil winnen op de Olympische Spelen, kan maar beter Amerikaan zijn. Van alle medailles die sinds de eerste moderne Spelen in 1896 werden uitgedeeld, ging ruim een derde naar de Verenigde Staten. Bijna de helft van de gouden medailles kwam om een Amerikaanse nek te hangen. De kans is groot dat deze trend, zeker bij de mannen, gewoon wordt voortgezet, want zij hebben met Caeleb Dressel (24) de grote favoriet in huis.

Dressel deed vijf jaar geleden in Rio de Janeiro ook al mee, maar profiteerde toen v..

