Zonderland laat WK schieten en beëindigt turnloopbaan

Turner Epke Zonderland beëindigt zijn carrière. De 35-jarige Fries laat het WK half oktober in Japan schieten. Hij wist zich zaterdag bij de Spelen niet te plaatsen voor de finale op rekstok. ‘Het is goed zo. Ik weet niet of het mooier dan dit gaat worden, ik denk het niet’, zei de drievoudig wereldkampioen aan de rekstok bij de NOS.

‘Ik ben blij dat ik op deze manier een mooi einde aan mijn carrière heb kunnen maken.’ Zonderland veroverde in Londen in 2012 de olympische titel. De turner kampt langdurig met gezondheidsklachten. Hij wordt al jaren gehinderd door hardnekkige verkoudheid met verstopte holtes tot gevolg. Trainen werd daardoor vaak lastig, hij verloor 6 kilo aan spieren en vet. Alle fysieke ongemakken waren begin deze maand nog aanleiding voor Zonderland om elke verwachting voor een nieuw succes in Tokio weg te nemen. Hij liet weten dat het welhaast een wonder zou zijn als hij nog eens de finale zou halen. Dat lukte zaterdag inderdaad niet. Thuis zal hij nog wel de trainingszaal ingaan. ‘Ik kan niet opeens niets doen, ik moet aftrainen.’ <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .