Waarom hoog eindigen in het medailleklassement maar weinig zegt

Hoog eindigen in het medailleklassement van de Olympische Spelen is voor veel landen van belang. Maar de beste prestatie in absolute zin, zegt niet alles, zegt hoogleraar Frank den Butter.

Amersfoort

Dat welvarende naties vaak eremetaal winnen, blijkt uit het beroemde medailleklassement. Maar hoe moeten we een plak nu eigenlijk beoordelen? Hoogleraar Frank den Butter boog zich in het verleden over de kwestie en weet dat de ene medaille niet de andere is. ‘Als je gaat verdisconteren, kom je tot verrassende uitkomsten.’

Het is alweer bijna dertig jaar geleden dat Den Butter voor de Vrije Universiteit van Amsterdam de medailles van de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona onder de loep legde. Met veel klaroengeschal hadden het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS, een los verband van staten na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, 112 medailles), de Verenigde Staten (108), Duitsland (82) en China (54) hun oogst begroet.&n..

