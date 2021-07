Olympische Spelen van start

De Japanse keizer Naruhito heeft vrijdag de Olympische Spelen van Tokio officieel geopend. Naruhito (61) deed dat vanaf de eretribune in het vrijwel lege Olympisch Stadion, waarna het vuurwerk weer door de lucht schoot in Tokio. De Japanse tennisster Naomi Osaka (foto rechts) had even daarvoor het Olympisch vuur ontstoken. Vanwege het coronavirus zijn alle sportevenementen in Tokio zonder publiek. De atleten werden wel gepresenteerd. Nederland betrad als 39e land het Olympisch Stadion met skateboarder Keet Oldenbeuving en atleet Churandy Martina als vlaggendragers. Na een loopje van een paar minuten verlieten de atleten, die allemaal verplicht een mondkapje droegen, het stadion direct weer. Aan het begin van de openingsceremonie werd een moment stilte gehouden. Niet alleen voor de slachtoffers van het coronavirus, maar ook ter nagedachtenis aan de elf Israëlische sporters die tijdens de Spelen van 1972 in München werden vermoord door Palestijnse terroristen. <