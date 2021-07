Nederland heeft hoge verwachtingen van de Spelen, maar er is veel onzekerheid

Tokio

Als we afgaan op de prognose van het sportdatabureau, behaalt Nederland in Japan liefst 48 medailles: 16 gouden, 14 zilveren en 18 bronzen, gebaseerd op uitslagen en rankingen van de afgelopen jaren. En dat is veel, want het huidige record van de Oranje-equipe bij de Zomerspelen staat op 25 medailles. Dat was in 2000 in Sydney, daar waar de huidige chef de mission Pieter van den Hoogenband twee gouden medailles wist te winnen.

Toch zijn er veel mitsen en maren. Vanwege corona en alle aangepaste sportprogramma’s van de laatste jaren is de foutmarge groter dan ooit. Bovendien zijn er geen toeschouwers aanwezig en daar zullen sporters verschillend op reageren.

Ook zullen er atleten positief getest worden de komende weken. Ster..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .