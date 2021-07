Sarina Wiegman: op weg naar een gouden afscheid met de Leeuwinnen

De Oranje Leeuwinnen doen voor het eerst mee aan het olympisch voetbaltoernooi. Het is meteen het laatste kunstje van bondscoach Sarina Wiegman. Woensdag werd al van Zambia gewonnen: 3-10 (!). Zaterdag is Brazilië de tegenstander.

Een standbeeld van de 51-jarige Wiegman werd eerder dit jaar onthuld in de KNVB-beeldentuin in Zeist. Het is aan de coach, zelf 104-voudig international, om het beeld van extra symbolische glans te voorzien. Na de zomer start de Haagse succescoach als hoofdtrainer van de Engelse vrouwenploeg. Afscheid nemen met een medaille, het liefst een gouden plak, dat moet haalbaar zijn, maar Wiegman blijft nederig: ‘We zijn hartstikke ambitieus, maar we mogen ook bescheiden zijn. Het ligt heel dicht bij elkaar in de top.’

collectief

Wiegman smeedde in haar jaren als bondscoach - ze startte begin 2017 met haar baan - een hecht collectief van de Oranje Leeuwinnen. Dat deed ze met een..

