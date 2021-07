Naar Nederland voor de liefde

land Nederland

sport handboogschieten

De glimlach is van Zuid-Amerikaanse schoonheid, het schot met de pijl is dodelijk. Gabriela ‘Gaby’ Schloesser (27) geldt in Tokio als kanshebster op een olympische medaille op het onderdeel recurve. Ze neemt deel aan het individuele toernooi voor vrouwen en vertegenwoordigt Nederland bij de mixed teams. Wie is deze atlete, die van Mexicaanse komaf is en is getrouwd met handboogschutter Mike Schloesser?

Schloesser groeide als Gabriela Bayardo op in Tijuana, een bijna twee miljoen inwoners tellende metropool in Mexico. Omdat ze bovengemiddelde aanleg voor het handboogschieten bleek te hebben, zette ze haar stekels op en vertegenwoordigde haar land in 2016 bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Schlo..

