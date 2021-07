Robben (37) stopt nu wel definitief met voetballen

Robben had 'iets moois voor ogen'.

Groningen

‘Mijn voetbalhart wil nog wel, heel graag zelfs, maar ik moet ook realistisch zijn. Het emotionele en het rationele botsen. Dan moet je een verstandige beslissing nemen en die heb ik genomen, zij het niet van harte’, zegt de aanvaller, die twee jaar geleden al stopte als profvoetballer. Robben besloot vorig jaar echter om bij FC Groningen, de club waar hij begon, zijn rentree te maken. Vanwege fysieke problemen kwam de vleugelspits slechts een paar keer in actie.

Robben raakte al in zijn eerste competitiewedstrijd tegen PSV geblesseerd. Hij kwam daarna tot aan de winterstop slechts één keer als invaller in het veld. Na de winter deed Robben nog vier keer mee in de Eredivisie, met als hoogtepunt de gewonnen uitwedstrijd tegen FC E..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .