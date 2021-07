Voetballers wijzen naar de hemel: gelovig op het gras

Voetbal heeft soms religieuze trekjes: het stadion als ‘tempel’, de voetballers als ‘godenzonen’ en de devote supporters. Maar er zijn ook voetballers die hun prestaties juist in dienst stellen van God en Hem op het veld zichtbaar eren.

Amersfoort

Vingers omhoog, wijzend naar de hemel. Je ziet voetballers regelmatig op die manier God eren. Ook Memphis Depay, de sterspeler van het Nederlands elftal. Hij getuigt online van zijn geloof, bijvoorbeeld op Twitter, waar hij naar Psalm 126 vers 3 verwijst: ‘Ja, de Heer had voor ons iets groots verricht, we waren vol vreugde.’

‘God brengt me op een niveau waar ik nog nooit ben geweest’, vertelde Memphis drie jaar geleden in het AD. Als kind ging hij naar de kerk, maar door de drukke weekends als voetballer lukt dat niet meer. Zijn moeder is gelovig, maar zelf hervond hij het geloof pas de laatste jaren weer.

Als Memphis een doelpunt maakt, stopt hij vaak zijn vingers in zijn oren. Dat is niet om het publiek tot stilte te manen. ‘He..

