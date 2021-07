Postume eer voor voetbaltrainer die naar Auschwitz werd getransporteerd

Begin vorige eeuw maakte een Hongaarse trainer indruk in Dordrecht. Arpad Weisz, van Joodse afkomst, werd in 1942 met zijn gezin naar Auschwitz getransporteerd en stierf daar anderhalf jaar later. Nu ijveren Dordtenaren voor een eerbetoon.

Dordrecht

Dinsdag wordt in Dordrecht een petitie met ruim zeshonderd handtekeningen aangeboden aan de gemeenteraad. Doel: de komst van een Arpad Weiszpad in de stad. ‘De kans is groot dat het pad er komt’, voorspelt Arie Heijstek.

De oud-voorzitter en archivaris van voetbalclub DFC is al een jaar of vijftien bezig om het leven van Weisz, oud-trainer van de Dordtenaren, in kaart te brengen. ‘Het verhaal van Arpad Weisz kleeft mij aan’, lacht Heijstek.

Weisz, die van Joodse afkomst was, werd in 1896 in Hongarije geboren. In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw bleek hij een goede voetballer en een uitstekende trainer, die vooral in Italië furore maakte. ‘Hij speelde in het Hongaarse elftal en kwam onder meer uit voo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .