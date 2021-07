KNVB wil ‘baas en chef’ Van Gaal als bondscoach

De KNVB wil Louis van Gaal (69) als bondscoach. Een delegatie is donderdag naar Portugal gevlogen voor een gesprek.

Zeist

De bond zoekt ‘een baas, een chef’ als opvolger voor Frank de Boer, zo liet directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma vorige week weten. Na evaluatie van het voor Oranje mislukte EK is de KNVB als eerste bij Van Gaal uitgekomen, op wie deze typeringen van toepassing zijn.

Van Gaal heeft nog niet toegezegd, al liet hij eerder doorschemeren dat met hem altijd te praten valt. Hij heeft een appartement in de Algarve en is officieus met pensioen, sinds zijn ontslag bij Manchester United in 2016.

De urgentie is hoog. Nederland vervolgt de WK-kwalificatiereeks begin september, uit tegen Noorwegen en thuis tegen Montenegro en Turkije. Nederland moet uit het drieluik minimaal zes punten halen om mee te blijven doen voor de eerste plaats..

