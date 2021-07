Na een roemloos afscheid als beroepsvoetballer vindt Afellay zichzelf opnieuw uit

Hij gaat er met gestrekt been in, Ibrahim Afellay. Hij ontziet niemand, produceert prachtige volzinnen en heeft een Zuid-Amerikaanse killersblik. Na een roemloos afscheid als beroepsvoetballer vindt hij zichzelf opnieuw uit als analyticus bij de NOS. Vooruit, we noemen hem de scherprechter van het EK.

De loopbaan van de voetballer Afellay is perfect in twee fases op te delen. Toen hij in 2003 debuteerde op het middenrif van PSV, volgden acht vette jaren, waarin hij volop prijzen won. Het Utrechtse schoffie kreeg de aanvoerdersband, werd Oranje-international en verdiende een transfer naar Barcelona. Een nijdige blessure in 2011 deed Afellays wereld echter kapseizen; hij gleed af en werd nooit de absolute topvoetballer waarvoor hij lang was..