De vergeefse jacht van de Raboploeg op geel - In de Tour ging van injecties naar ongelukken

Uit het ene kwam het andere Nederlandse wielerteam voort: TI-Raleigh, Raboploeg, Jumbo-Visma. Waar doping in de jaren negentig het onheil was, zijn dat nu de valpartijen.

De Deen Rasmussen in het geel in de Tour van 2007.

Amsterdam

Pleisters in plaats van pillen, zo zou je met een helikopterview de ontwikkeling van de Tour de France over een halve eeuw kunnen kenschetsen. Sportjournalist Maarten Kolsloot schreef een complex, fascinerend en onthullend boek over de middenperiode: de Raboploeg oogstte wielersuccessen en beleefde pijnlijke schandalen in de jaren 1996 tot en met 2012.

Twee constateringen zijn nieuw: de bank zelf stak bijna bewust de kop in het zand door de renners te blijven steunen ook al waren er signalen van dopinggebruik die haaks stonden op de zero tolerance die als belijdenis gehuldigd werd. En Jan Raas keek lang en ver weg om het gebruik van zijn team niet te hoeven zien en melden aan de heren in krijtstreep.

