De Ventoux brengt heroïek en gevaar. Daar kan de Tour niet zonder

Voor het eerst in de geschiedenis van de Tour de France beklimmen de deelnemers woensdag twee keer de Mont Ventoux. Volkskrant-columnist Bert Wagendorp schreef een bestseller over de roemruchte berg, die een graadmeter is voor hoe het er voor staat in de wielersport.

Amersfoort

Er hangt veel mystiek rond de Mont Ventoux, die in 1951 voor de eerste keer in de Franse ronde werd opgenomen. Je zou de berg gerust een grafheuvel kunnen noemen: gemiddeld komen op de berg elk jaar twintig mensen om het leven – meestal fietsers. Maar de Ventoux is óók een glazen bol van de professionele wielersport.

De 21 kilometer lange en 1912 meter hoge Mont Ventoux is gelegen in het zuidelijk gelegen departement Vaucluse, dat deel uitmaakt van de streek La Provence. Als je in de buurt van de berg begint te komen, wordt kraakhelder dat hij een unieke plaats inneemt in het landschap. ‘Hij rijst omhoog uit een relatief vlak landschap. Je ziet de berg. Bij de Alpe D’Huez en de Col du Tourmalet is dat niet zo. Ook die hebben alt..

