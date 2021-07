Aftocht Frank de Boer, al had het ook heel anders kunnen lopen

Wat gaat er hier om in het hoofd van Frank de Boer? Weet hij op dit moment al, direct na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het EK voetbal, dat dit het einde is van zijn baan als bondscoach?

De kwartfinale van het EK halen. Dat was de doelstelling die voetbalbond KNVB en De Boer vooraf vaststelden. Het lukte net niet. Als Donyell Malen zondag die ene grote kans erin had geschoten, of als Matthijs de Ligt met zijn hand van die ene bal was afgebleven, dan had het heel anders kunnen lopen. Zo willekeurig is het succes of de aftocht van een voetbalcoach.

Er is wel kritiek mogelijk op de spelopvatting van Frank de Boer. Of op zijn wissels. Maar het houdt iets onbevredigends dat hij nu het veld moet ruimen. Had de KNVB bij zijn aanstelling niet door dat ze een behoudende coach aanstelden, die niet bekendstaat om sprankelend voetbal?

Directeur Nico-Jan Hoogma van de KNVB kreeg deze week de vraag of dit niet ook zijn eigen fout is geweest. Zijn reactie: ‘Dat wil ik niet zeggen ... Het is wel mijn verantwoordelijkheid.’

Diezelfde Hoogma moet nu met de andere beleidsbepalers snel op zoek naar een opvolger. Het EK is dan wel voorbij voor Nederland, maar de volgende klus voor Oranje wacht al weer snel. Op 1 september speelt Nederland de volgende kwalificatiewedstrijd voor het WK voetbal in 2022, tegen Noorwegen. Mede door een nederlaag tegen Turkije is die kwalificatie nog lang niet zeker.

Hopelijk hebben ze een plan in Zeist. En een beetje visie. ◀