Lachend door het Franse land

De hele week fietst Ide Schelling al in de bolletjestrui in de Tour de France, als lijstaanvoerder van het bergklassement. De Nederlandse wielrenner tovert glimlach na glimlach tevoorschijn voor de Franse camera.

Vierzon

Het was een van de mooiere duels deze eerste Tourweek: de strijd tussen de 23-jarige Nederlander Ide Schelling en de Spanjaard Anthony Perez om de bolletjestrui te veroveren. Perez beet zich in de kopgroep stuk op de vastberadenheid, bravoure en bluf van Schelling, die door de week heen voldoende puntjes bij elkaar sprokkelde om ook vandaag weer in de historische bergtrui te starten. Perez werd er moedeloos van. Schelling, actief voor de BORA-hansgrohe-ploeg, schoof zijn successen in de eerste etappes niet onder stoelen of banken: hij lacht, steekt duimpjes omhoog, deelt knipoogjes uit naar de camera en wuift naar het publiek; hij geniet en dat mag iedereen weten.

bocht zevenDe Hagenees (of Hagenaar) is een laatbloeier. Pas sinds een ..

