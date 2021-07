Een ‘panenka’ vernedert de keeper

Praag

De door hemzelf bedachte penalty was natuurlijk wel een risico, zei Antonín Panenka later. ‘Ik wist: als ik zou missen, zou onze communistische regering denken dat het een politiek gebaar was. Dan zou ik misschien in de uraniummijnen eindigen.’ Daar borg Tsjecho-Slowakije dissidenten en ander onwelkom gespuis op.

Maar zover kwam het niet. Panenka benutte de vijfde strafschop tegen West-Duitsland, in de finale van het Europees kampioenschap voetbal op 20 juni 1976 in het Rode Ster-stadion van Belgrado, de hoofdstad van Joegoslavië. Precies 47.129 toeschouwers zagen het en de Italiaanse scheidsrechter Sergio Gonella gaf zijn zegen. En Panenka de eeuwige roem.

corona en IC

