Sportdromen gaan generaties mee. En de familie Van der Poel? Dat is bijna een romance

Ook kampioenen hebben ouders en iedere sportheld heeft een vader. Een tachtiger (m) en een twintiger (v) buigen zich over de genetische link.

Amsterdam

Ooit begeerde Fred van Slogteren een rode RIH-racefiets. Daarmee zou hij Eddy Merckx declasseren, Rik van Steenderen aan barrels rijden en Fausto Coppi lachend passeren, op een steile en onverharde berghelling.

Het kwam er niet van. Na een gewoon, werkzaam leven schreef hij vanaf 1996 voor wielerbladen, werd in 2006 blogger en publiceerde vijftien boeken over het koersen op de fiets en de smaakmakers van het Nederlandse fietsverleden: Jan Janssen, Joop Zoetemelk, Gerrie Knetemann, Jan Raas, Leontien van Moorsel.

Fascinerend was zijn biografie van Peter Post, de meest complexe renner en ploegleider ooit, die hem met bedreigingen afhield van schrijven en op de presentatie in snikken uitbarstte, in de letterlijk emotionele ..

