Bondscoach gezocht: bellen ze weer Van Gaal?

Zeist

De hamvraag bij de zoektocht naar een nieuwe bondscoach is: durft de KNVB nog één keer bij Louis van Gaal aan te kloppen? Een jaar geleden sloeg de bond hem categorisch over. Nu staat Van Gaal (69) opnieuw niet bij voorbaat onwelwillend tegenover een derde dienstverband als bondscoach. Ze kunnen in elk geval bellen.

Namen genoeg verder, al dan niet met een baan. Erik ten Hag. Clarence Seedorf. Ruud Gullit met Henk ten Cate. Jogi Löw, vrij inmiddels bij Duitsland, al teerde hij lang op zijn reputatie. Feit is: de KNVB heeft als de wiedeweerga een bondscoach nodig. Een nederlaag in Oslo tegen Noorwegen, op 1 september, is geen optie, in de aanloop naar het WK van Qatar.

De bond is in last na het vertrek met onmiddellijke ingang van Fran..

